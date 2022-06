Andalusia domenica al voto Popolari in testa

(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – L’vaalle urne per rinnovare il governo regionale, con tutti i sondaggi che prevedono una vittoria dei conservatori del Partito Popolare (Pp). Il partito spera in una maggioranza assoluta di almeno 55 dei 109 seggi del parlamento di Siviglia. Ma in caso contrario si aprirebbe il dilemma di una possibile alleanza con l’estrema destra di Vox. E sul, in un paese alle prese con un’ondata di caldo torrido, pesa l’incognita di quello che viene chiamato l’effetto spiaggia, ovvero di una possibile astensione da parte di chi sceglierà di rimanere al mare. Regione più popolosa della Spagna, la comunità autonoma dell’conta 8,5 milioni di abitanti, un quinto di tutta la popolazione del paese. Fino al 2018 è stata un feudo socialista, ma dal gennaio 2019 la governa il popolare Juan ...

Nuovo passaggio elettorale con alto peso specifico in Spagna:si vota infatti in, la comunità autonoma più popolosa del Paese (quasi 8,5 milioni di abitanti). Una sfida complicata per il Partito Socialista del premier Pedro Sánchez, formazione ...... l' anticiclone Scipione diventerà sempre più potente soprattutto a partire dae farà ... spiega che i territori in questione sono Catalogna, Navarra, Castiglia e Leon,, Aragona, ...Il voto di domenica si gioca sull'abuso di moderazione e di self confidence da parte del Partito popolare, e sull'abuso di istrionismo e di volontà di assalto alla Bastiglia di Vox ...Conto alla rovescia per il voto in Andalusia. Il popolare Moreno è favorito, ma teme un'alta astensione: "la maggioranza assoluta è molto improbabile".