' Anch' io derubato in discoteca Ho avuto paura | sono andato via' Sul collo ha ancora i segni dello strappo Il ragazzo non ha denunciato il

Pubblicità

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - C'è un quarto ragazzo a cui è stata strappata la catenina d'oro dal collo la notte del 4 giugno nella discoteca Mamamia. E' un 19enne di Jesi. Non ha sporto denuncia perché il suo unico ......'esso trovato in mezzo a quelli recuperati. Oltre a quest'ultimi due, al momento, gli agenti ... si tratta anche in questo caso di uno studente americano, come il suo connazionale, la ... «Anch’io derubato in discoteca. Ho avuto paura, sono andato via». Sul collo ha ancora i segni dello strappo. I