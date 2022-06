Amici 22| Sospetti sul casting, voci incontrollate: “Sappiamo chi vince” (Di sabato 18 giugno 2022) Amici 22 ha aperto i provini, il pubblico però anticipa il finale: quest’anno sarà una gara scontata? Parlano di vincitore… Amici logo È da poco finita l’edizione di Amici 21, il seguitissimo programma di Maria De Filippi ha lanciato il vincitore nel mondo della musica e ha chiuso gli studi. Solo per poco, però, perché la conduttrice ha già ufficialmente iniziato i provini. C’è tanta aspettativa da parte dei telespettatori più giovani perché mai come in questa edizione si sono affezionati molto agli allievi, tanto da sottolineare di non sentirsi ancora in grado di seguire un’edizione nuova, archiviando la precedente. Per quanto riguarda le prime indiscrezioni Sappiamo invece che Michele Bravi potrebbe fare uno switch prendendo il posto della Pettinelli, conquistandosi già così giovane il ruolo da professore, dall’altra ... Leggi su direttanews (Di sabato 18 giugno 2022)22 ha aperto i provini, il pubblico però anticipa il finale: quest’anno sarà una gara scontata? Parlano di vincitore…logo È da poco finita l’edizione di21, il seguitissimo programma di Maria De Filippi ha lanciato il vincitore nel mondo della musica e ha chiuso gli studi. Solo per poco, però, perché la conduttrice ha già ufficialmente iniziato i provini. C’è tanta aspettativa da parte dei telespettatori più giovani perché mai come in questa edizione si sono affezionati molto agli allievi, tanto da sottolineare di non sentirsi ancora in grado di seguire un’edizione nuova, archiviando la precedente. Per quanto riguarda le prime indiscrezioniinvece che Michele Bravi potrebbe fare uno switch prendendo il posto della Pettinelli, conquistandosi già così giovane il ruolo da professore, dall’altra ...

