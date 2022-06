Amazon | impossibile stargli dietro l’ultima trovata è geniale | Sfiora la fantascienza

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 giugno 2022) Insomma, il futuro è qui, è adesso. E non si sta facendo trovare impreparata nessuna grande azienda. Ma questa è davvero! Se ne fa un gran parlare. La realtà aumentata è la moda del momento. Resta da capire quanto durerà e se continuerà davvero a essere la rivoluzione che, negli ultimi mesi, ha scombussolato la vita, non solo dei più giovani. Ormai si fa di tutto con la realtà aumentata. Innovazione nata inizialmente per lo sviluppo dei videogiochi. Ma tanti contesti territoriali hanno, negli ultimi tempi, sviluppato strumenti applicabili, per esempio, al turismo. Dal Parco delle Madonie in Sicilia, ai musei del Nord, si moltiplicano i percorsi per far immergere (letteralmente) l’utente. E, ovviamente, anche il settore audiovisivo guarda con grande attenzione a questo nuovo ritrovato della tecnologia. Ma anche i colossi commerciali ...