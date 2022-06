Amadou Diawara: il guineano fuori rosa sirene da Udine (Di sabato 18 giugno 2022) Una linea che traccia un percorso fatto di opportunità. “Vorrei la Liga, aspetto un’opportunità”, Amadou Diawara ne traccia un percorso pieno, ma che continua a mancare: con Mourinho non c’è spazio il guineano è fuori rosa. Diawara: meglio giocare o fuori rosa? A gennaio sfuma il Valencia poi la premier con il Wolverhampton. Come possa pensare un giocatore di soli 24 anni di rimanere fermo ai box senza una collocazione resta un mistero. Sulla scia di molti predecessori, il centrocampista guineano non si fa problemi e pondera le scelte con molta calma e cautela. Giusto. Anzi giustissimo. Se non fosse che cercare un’opportunità vuol dire anche giocare, mettersi in discussione, oltre che a disposizione ovviamente. Con Fonseca prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) Una linea che traccia un percorso fatto di opportunità. “Vorrei la Liga, aspetto un’opportunità”,ne traccia un percorso pieno, ma che continua a mancare: con Mourinho non c’è spazio il: meglio giocare o? A gennaio sfuma il Valencia poi la premier con il Wolverhampton. Come possa pensare un giocatore di soli 24 anni di rimanere fermo ai box senza una collocazione resta un mistero. Sulla scia di molti predecessori, il centrocampistanon si fa problemi e pondera le scelte con molta calma e cautela. Giusto. Anzi giustissimo. Se non fosse che cercare un’opportunità vuol dire anche giocare, mettersi in discussione, oltre che a disposizione ovviamente. Con Fonseca prima ...

Pubblicità

teladoiotokyo : Diawara: Mi piacerebbe trovare una squadra dove posso avere spazio, ma il mercato dipende da molti fattori, non sol… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdS – Roma, Diawara fuori rosa: Mourinho non lo convoca per il ritiro:… - LeBombeDiVlad : ??? 'A gennaio avevo scelto il #Valencia ma...' ??? Le parole del centrocampista della #Roma Amadou #Diawara ?????… - persemprecalcio : ????Amadou #Diawara ha avuto una stagione da dimenticare alla #Roma. il centrocampista è poco considerato nelle rotaz… - damianosneider1 : @FulhamFC @NUFC prendete amadou diawara per il centrocampo, Carles Perez per l'attacco! -