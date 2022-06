Altro disastro Ferrari: Leclerc penalizzato di 10 posizioni. Ecco il motivo (Di sabato 18 giugno 2022) Il periodo di autosabotaggio della Ferrari prosegue nella sua corsa senza soluzione di continuità. E così, dopo i variopinti disastri dei gran premi di Barcellona, Montecarlo e Baku, che hanno dilapidato punti fondamentali in ottica mondiale per Charles Leclerc, ora arriva anche la penalità in griglia per la gara programmata nel circuito canadese di Montréal. La scelta di sostituire la centralina, quasi obbligata per tentare di risolvere i problemi di affidabilità che affliggono la monoposto del 24enne monegasco, comporterà la retrocessione di 10 posizioni alla partenza della corsa. Intanto le qualifiche devono ancora essere disputate (il via del Q1 alle ore 22 in Italia), e il “predestinato” ha bisogno di sfoderare una super prestazione per limitare i danni. In realtà, almeno finora, la macchina nel singolo giro è stata ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Il periodo di autosabotaggio dellaprosegue nella sua corsa senza soluzione di continuità. E così, dopo i variopinti disastri dei gran premi di Barcellona, Montecarlo e Baku, che hanno dilapidato punti fondamentali in ottica mondiale per Charles, ora arriva anche la penalità in griglia per la gara programmata nel circuito canadese di Montréal. La scelta di sostituire la centralina, quasi obbligata per tentare di risolvere i problemi di affidabilità che affliggono la monoposto del 24enne monegasco, comporterà la retrocessione di 10alla partenza della corsa. Intanto le qualifiche devono ancora essere disputate (il via del Q1 alle ore 22 in Italia), e il “predestinato” ha bisogno di sfoderare una super prestazione per limitare i danni. In realtà, almeno finora, la macchina nel singolo giro è stata ...

