Allarme siccità Razionalizzati i consumi idrici - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di siccità: è necessario ottimizzare i consumi di acqua. Così i Comuni iniziano a organizzarsi. Pubblicata dal Comune di Poggibonsi l'ordinanza per razionalizzare e contenere il consumo dell'... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di: è necessario ottimizzare idi acqua. Così i Comuni iniziano a organizzarsi. Pubblicata dal Comune di Poggibonsi l'ordinanza per razionalizzare e contenere il consumo dell'...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Allarme acqua in mezza Italia: stop agli sprechi. E il delta del Po sa di sale - Radio3tweet : Il Po è in secca, mai così arido da settant'anni. L'allarme di molte Regioni arriva nella Giornata Mondiale contro… - fattoquotidiano : L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è già realtà. In decine di Comuni sono gi… - horottoilvetro : RT @qn_lanazione: Emergenza acqua, è allarme rosso. Siccità mai vista: stop agli sprechi. Ordinanza in tutti i comuni toscani: particolarme… - tedpanski : RT @francofontana43: Allarme siccità a Roma. Solo un terzo di pioggia rispetto alla media degli ultimi 16 anni. E il Tevere cala di 5 cm al… -