Alessandra Amoroso a "Verissimo": "Mia madre è stata la prima cantante che ho ascoltato" (Di sabato 18 giugno 2022) Alessandra Amoroso durante la recente intervista a "Verissimo" che rivedremo oggi a partire dalle 16:30 su Canale 5, ha parlato del rapporto con la madre Angela. Al termine di un rvm che la ritraeva insieme alla mamma in immagini dell'infanzia l'artista attualmente nell'AirPlay con il brano "Camera 209", rispondeva così alla conduttrice: "Mia madre è stata la prima cantante con cui ho duettato" ed alla domanda di Silvia Toffanin su quale canzone amassero intonare insieme, la Amoroso risponde accennando il brani di Mal "Questo disco è il mio pensiero d'amore" Alessandra Amoroso, a "Verissimo" : "Sono identica a mia madre" "La cosa bella di mia ...

