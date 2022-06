Aldo Serena placa un uomo che stava sfasciando la vetrina | VIDEO

(Di sabato 18 giugno 2022), ex attaccante di Inter, Milan, Torino e Juventus, è intervenuto perre la furia di un marocchino 27enne checercando di sfasciare ladi un bar in centro a Montebelluna. Il ragazzo è poi stato arrestato dai...

Gazzetta

Video, Aldo Serena ferma un uomo che stava sfasciando la vetrina di un bar Aldo Serena, è intervenuto per placare la furia di un marocchino 27enne che stava cercando di sfasciare la vetrina di un bar in centro a Montebelluna.