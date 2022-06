Al via la festa della musica del conservatorio ‘Sala’: apertura con il maestro Giganti (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiHa preso il via l’edizione 2022 della festa della musica organizzata dal conservatorio Statale di musica “Nicola Sala” di Benevento. Ad inaugurare la kermesse, al Teatro San Vittorino, il maestro Gianluca Giganti che ha proposto lo spettacolo “Violoncelli in festa” che ha riscosso il consenso del numeroso pubblico accorso. Un ensemble, quello del maestro Giganti, costituitosi quest’anno ma che già sta dando soddisfazioni all’Istituto di Alta Formazione musicale sannita e che si va ad aggiungere agli altri presenti. Lo stesso, inoltre, ha in programma nuovi appuntamenti nonché un progetto discografico. La festa della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiHa preso il via l’edizione 2022organizzata dalStatale di“Nicola Sala” di Benevento. Ad inaugurare la kermesse, al Teatro San Vittorino, ilGianlucache ha proposto lo spettacolo “Violoncelli in” che ha riscosso il consenso del numeroso pubblico accorso. Un ensemble, quello del, costituitosi quest’anno ma che già sta dando soddisfazioni all’Istituto di Alta Formazionele sannita e che si va ad aggiungere agli altri presenti. Lo stesso, inoltre, ha in programma nuovi appuntamenti nonché un progetto discografico. La...

