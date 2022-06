Al docente supplente l’indennità per ferie non godute anche se non ne ha fatto richiesta: così ha deciso la Corte di Cassazione (Di sabato 18 giugno 2022) Ai docenti supplenti, con contratto a tempo determinato, spetta l'indennità sostituiva delle ferie anche se non ha fatto richiesta: il solo motivo della mancata richiesta non è infatti sufficiente per non permettere all'insegnante di fruire di tale indennità. Tali diritti sono inderogabili. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza 14268/2022, così come riferisce Il Sole 24 Ore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 giugno 2022) Ai docenti supplenti, con contratto a tempo determinato, spetta l'indennità sostituiva dellese non ha: il solo motivo della mancatanon è infatti sufficiente per non permettere all'insegnante di fruire di tale indennità. Tali diritti sono inderogabili. Lo haladicon ordinanza 14268/2022,come riferisce Il Sole 24 Ore. L'articolo .

