Ai mondiali di nuoto, bronzo per l'Italia nella 4x100 stile libero (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - È di bronzo la staffetta azzurra 4x100 stile libero ai Campionati mondiali di nuoto di Budapest. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno portato all'Italia la prima medaglia della 19/a edizione della kermesse iridata. Nelle acque della Duna Arena della capitale ungherese il quartetto Italiano ha concluso in 3'10”95. Oro agli Stati Uniti (3'09”34), argento all'Australia (3'10”80). Eccellente in terza frazione la prestazione di Zazzeri (22”10 e 25”25 i parziali nei due 50 metri). Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - È dila staffetta azzurraai Campionatididi Budapest. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno portato all'la prima medaglia della 19/a edizione della kermesse iridata. Nelle acque della Duna Arena della capitale ungherese il quartettono ha concluso in 3'10”95. Oro agli Stati Uniti (3'09”34), argento all'Australia (3'10”80). Eccellente in terza frazione la prestazione di Zazzeri (22”10 e 25”25 i parziali nei due 50 metri).

