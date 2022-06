Ahn | «Dopo il gol all’Italia nel 2002 Gaucci mi cacciò dal Perugia Disse che avevo rovinato il calcio italiano»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 giugno 2022) Il 18 giugno delun suo gol di testa al 117? condannò l’Italia. La Nazionale di Trapattoni uscì agli ottavi del Mondiale, contro la Corea. Prima di quel gol, Buffon gli aveva parato un rigore. Oggi la Gazzetta dello Sport lo intervista. Parliamo di Ahn Jung-hwan. All’epoca giocava nel. Oggi è un commentatore televisivo tra i più apprezzati in Corea. “Sono passato dall’inferno al paradiso nella stessa partita. È stata una partita speciale per me e per il mio Paese. Nessuno credeva che potessimo riuscire a battere l’Italia.tutto questo tempo, si parla ancora delle decisioni arbitrali. Credo basti guardare la preparazione che avevamo, il nostro modo di giocare. Hiddink ci aveva reso una squadra forte sia fisicamente che psicologicamente. Non avevamo paura di nessuno”. La decisione di Byron Moreno influì sul risultato ...