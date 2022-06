Addio al gigante del cinema francese Jean-Louis Trintignant (Di sabato 18 giugno 2022) gigante del cinema francese, Jean-Louis Trintignant è morto il 17 giugno a 91 anni. Ad annunciarlo all'Afp è stata la famiglia. L'attore, celebre in Italia soprattutto per "Il Sorpasso" (1962) di Dino Risi, accanto a Vittorio Gassman, e "Il Conformista" di Bernardo Bertolucci - è "spirato serenamente di vecchiaia nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari". Trintignant ha recitato per mezzo secolo, interpretando circa 160 ruoli tra teatro e cinema. Entrato nella storia del cinema con "Un uomo e una donna" di Claude Lelouch - Palma d'oro a Cannes nel 1966 - vinse anche il premio di interpretazione a Cannes per "Z" di Costa Gravas nel 1969 e il Cesar come miglior attore per "Amour" di Michael Haneke nel 2013, in cui interpreta un ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022)delè morto il 17 giugno a 91 anni. Ad annunciarlo all'Afp è stata la famiglia. L'attore, celebre in Italia soprattutto per "Il Sorpasso" (1962) di Dino Risi, accanto a Vittorio Gassman, e "Il Conformista" di Bernardo Bertolucci - è "spirato serenamente di vecchiaia nella sua casa, nel Gard, circondato dai suoi cari".ha recitato per mezzo secolo, interpretando circa 160 ruoli tra teatro e. Entrato nella storia delcon "Un uomo e una donna" di Claude Lelouch - Palma d'oro a Cannes nel 1966 - vinse anche il premio di interpretazione a Cannes per "Z" di Costa Gravas nel 1969 e il Cesar come miglior attore per "Amour" di Michael Haneke nel 2013, in cui interpreta un ...

