(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSilentina (Sa) – Si terrà domenica 19 giugno, in Piazza Umberto I adSilentina, ladeldi S.. L’idea nasce dal forte attaccamento degli Altavillesi al Santo protettore, protagonista secondo la credenza popolare, di unrisalente al 1799, in cui la statua del Santoavrebbe salvato la città, favorevole alle idee giacobine e repubblicane, dagli spari del cannone dei sanfedisti. Promossa dal Forum dei Giovani diSilentina, che in soli pochi mesi ha tracciato già la firma di importanti e riusciti eventi volti alla valorizzazione culturale del territorio. Lariprende i testi di Gaetano Stella, che ha da ...

Pubblicità

InfoCilentoWeb : Altavilla Silentina: grande attesa per la rievocazione del Miracolo di Sant'Antonio #altavillasilentina… -

anteprima24.it

... i fiori preferiti da Lidija, i due figli di 13 e 16 anni, che hanno mantenutocompostezza ... E ancora il sindaco diVicentina, Carlo Dalla Pozza, comune dove la vittima aveva vissuto ...... l'assessore alla cultura Giuseppina Perla e il presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi. "Questa della Mille Miglia è unaoccasione di visibilità per la città e per la ... Ad Altavilla grande attesa per la rievocazione storica del Miracolo di S. Antonio Il Miracolo di Sant'Antonio, patrono degli altavillesi, rivive in una rievocazione in programma domenica 19 giugno ...La Mille miglia è transitata a Norcia per il controllo del timbro in un clima di grande festa. Le auto storiche hanno sfilato in piazza San Benedetto, al cospetto della Basilica ormai in ricostruzione ...