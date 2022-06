Pubblicità

Vanity Fair Italia

Se leattuali continuano, gli interventi sofisticati, come il trapianto di organi, le ... Questo potrebbe anche portare alla fine dellamoderna come la conosciamo.' A dirlo è stata , ...... Filler ibridi, la novità per viso e corpo: come funzionano ›estetica: L'... Ricevi news e aggiornamenti sulle ultimebeauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla ... 3 tendenze di medicina estetica da cui stare alla larga Una sfilata con le creazioni delle studentesse, che per un anno intero hanno elaborato idee e proposte sulla base degli insegnamenti ricevuti dai docenti coordinati dalla vicepreside Maria ...Medicina estetica, quale trattamento scegliere Da una parte le tecniche iniettive (come il filler, la tossina botulinica, nota anche come botox e la biorivitalizzazione), dall’altro l’utilizzo di ene ...