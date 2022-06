Zaniolo: «Ho fatto 8 gol dopo due anni senza pallone. Era da folli pensare che potessi farne di più» (Di venerdì 17 giugno 2022) Suo figlio Tommaso è «l’emozione più bella della sua vita», giocare contro Ibra «è stato un sogno», l’estate sarà caldissima ma lui la passa ad allenarsi a 30 minuti da La Spezia, per archiviare definitivamente i due crociati rotti. Nicolò Zaniolo rilascia alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. «L’obiettivo di quest’anno era non fermarsi, riprendere continuità e tornare ad essere un calciatore. Ho segnato 8 gol, che a qualcuno sembrano pochi, ma era da folli pensare che potessi farne 25-30 dopo due anni senza pallone. E poi, abbiamo regalato ai nostri tifosi un trofeo che mancava da tantissimo. Quindi, è andata benissimo». L’Italia senza Mondiali… «Il Mondiale era un obiettivo e sono dispiaciuto, ma sono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Suo figlio Tommaso è «l’emozione più bella della sua vita», giocare contro Ibra «è stato un sogno», l’estate sarà caldissima ma lui la passa ad allenarsi a 30 minuti da La Spezia, per archiviare definitivamente i due crociati rotti. Nicolòrilascia alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. «L’obiettivo di quest’anno era non fermarsi, riprendere continuità e tornare ad essere un calciatore. Ho segnato 8 gol, che a qualcuno sembrano pochi, ma era dache25-30due. E poi, abbiamo regalato ai nostri tifosi un trofeo che mancava da tantissimo. Quindi, è andata benissimo». L’ItaliaMondiali… «Il Mondiale era un obiettivo e sono dispiaciuto, ma sono ...

