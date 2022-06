Zac Efron star di The Iron Claw, film sulla celebre famiglia del wrestling Von Erich (Di venerdì 17 giugno 2022) Zac Efron reciterà nel nuovo film di Sean Durkin, il biografico The Iron Claw, dedicato alla celebre famiglia del wrestling Von Erich. Zac Efron continua aa diversificare i suoi progetti. L'attore farà parte del cast di The Iron Claw, dramma ambientato nel mondo del wrestling prodotto da A24, nuova fatica dello sceneggiatore e regista Sean Durkin. Basato sulla vera storia dei Von Erich, The Iron Claw segue l'ascesa e la caduta della famiglia Von Erich, una dinastia di lottatori che ha avuto un enorme impatto sullo sport dagli anni '60 ai giorni nostri. A24 finanzierà e produrrà il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) Zacreciterà nel nuovodi Sean Durkin, il biografico The, dedicato alladelVon. Zaccontinua aa diversificare i suoi progetti. L'attore farà parte del cast di The, dramma ambientato nel mondo delprodotto da A24, nuova fatica dello sceneggiatore e regista Sean Durkin. Basatovera storia dei Von, Thesegue l'ascesa e la caduta dellaVon, una dinastia di lottatori che ha avuto un enorme impatto sullo sport dagli anni '60 ai giorni nostri. A24 finanzierà e produrrà il ...

Pubblicità

alwayslovepizza : @01zenakb Ahahah lo so mi piace coltivarmi! Comunque Down to earth con Zac Efron è una docu-serie fantastica te la straconsiglio - 83221n4ndr34 : @Sporty77001129 Ah mi son sempre chiesto è ispirata a qualcosa di vero la storia del film bay Watch con Zac Efron i… - FraB_BBbbb : @mikelimitedd Inarrivabile Brad Pitt dai Ora tweet su Zac Efron - FraB_BBbbb : @mikelimitedd Ma Zac Efron quanto cazzo si è rifatto - n_fausta : Io adoro lui ma per me il Ken perfetto era Zac Efron. -