WWE | Le Superstar erano al corrente della situazione di Vince McMahon?

(Di venerdì 17 giugno 2022) Come sappiamo, il chairmanWWEè attualmente indagato per frode a causa di un presunto scandalo che lo vedrebbe coinvolto in una relazione extraconiugale con un’ex dipendentecompagnia. La notizia ha di certo sconvolto i fan, ma secondo un nuovo report dal reporter Dave Meltzer anche lo staffcompagnia sarebbe stato all’oscuroquestione. Il report del Wrestling Observer Il report comunica: “Lee praticamente tutti gli impiegati non sapevanocosa fino a quando non è uscita la notizia. C’sospetti riguardo alla donna ee sul fatto che potessero avere una relazione, in modo particolare quando lei ha ricevuto una promozione nell’aprile 2021. ...

C'è una nuova superstar a NXT 2.0. Fabian Aichner è ormai un lontano ricordo, perché il nostro connazionale ora si chiama Giovanni Vinci. Dopo diversi promo mandati in onda nelle scorse puntate di NXT 2.0, l'italiano ha finalmente debuttato con il suo nuovo nome e la sua nuova gimmick.

Qualche minuto fa, la WWE ha fatto sapere che Vince McMahon non solo sarà nel backstage di Smackdown per parlare alle Superstar, ma comparirà durante lo show blu. La presenza di Vince McMahon ha fatto sì che molti fan si sintonizzassero per vedere cosa avrebbe detto.