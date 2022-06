WWE | La dirigenza considererebbe Sasha Banks facilmente rimpiazzabile

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 giugno 2022)e la WWE sembrano essere sempre più lontane; i rapporti, almeno allo stato delle cose, sembrano difficilmente ricucibili. Addirittura si è diffusa l’indiscrezione secondo cui “The Boss” sarebbe stata licenziata, anche se Stamford non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale a riguardo. Secondo altre fonti i legali della wrestler sarebbero al lavoro per cercare di ottenere la risoluzione del contratto che la lega alla WWE. In questa situazione abbastanza confusa, emerge un’altra indiscrezione secondo cui i vertitici della federazione considerebberosenza troppo difficoltà.considerataDurante il proprio podcast “The Mat Men Pro Wrestling”, Andrew Zarian è tornato a parlare della vicenda relativa a...