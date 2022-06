WWE | Gesto meraviglioso da parte di The Rock | il People’s Champion regala una nuova casa a Tamina!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 17 giugno 2022) Gran sorpresa per Tamina, l’ex WWE Women’s Tag Teamha ricevuto in regalo dadi suo cugino Theuna. Il momento è stato immortalato con un video che è stato postato sul profilo Instagram del, Thesi è lasciato andare anche ad un commovente messaggio rivolto a Tamina in cui ha parlato dei momenti bui che ha passato la figlia di Jimmy Snuka e di come abbia sempre combattuto contro le difficoltà della vita. Le immagini della sorpresa e la stupenda dedica di TheIl video in questione ritrae Thein compagnia di Tamina, l’ex WWEha coperto gli occhi di sua cugina per poi mostrarle la sua...