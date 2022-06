Wto | risultati senza precedenti a ministeriale

Pubblicità

CuoriSacri : @Pontifex_it @wto Ormai è una banale influenza... inoltre prendo le distanze da un siero sperimentale... quali sono… -

I 164 paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio () hanno raggiunto stanotte in extremis un'insieme di"senza precedenti", si è rallegrata la direttrice generale delNgozi Okonjo - Iweala. "Abbiamo lavorato giorno e notte, ma non ...dimostrano che laè effettivamente in grado di rispondere alle emergenze del nostro tempo". I colloqui sono iniziati domenica e avrebbero dovuto concludersi mercoledì, ma invece sono ...Ginevra, 17 giu. (askanews) - Accordo al Wto sulla pesca, la revoca temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid e la sicurezza alimentare.Via libera ieri da parte dell’Organizzazione mondiale per il commercio ad un documento che ha trattato anche l’argomento della sospensione temporanea dei brevetti e altre misure di proprietà intellett ...