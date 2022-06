"Vuol dire che sono cretini". Paolo Mieli a valanga: Covid, notato che i ministri... | Video (Di venerdì 17 giugno 2022) "Hanno vinto i no vax. Se in autunno il Covid ritorna Vuol dire che siamo cretini". Paolo Mieli, ospite in studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nasconde a fatica con l'ironia una grandissima amarezza per l'andamento dei contagi. "Il ministro Speranza sarebbe rimasto un po' rigido sull'allentamento delle misure. Il governo forse non ha più la forza di imporre nulla?", domanda la Gruber, bloccata ancora a casa, positiva da 17 giorni al Coronavirus. Forse il premier Mario Draghi "si è accorto che la campagna no vax ha sfondato nell'opinione pubblica, diciamo cosi, anche coloro che si professano vaccinisti nei comportamenti, negli atteggiamenti... C'è stato un tana libera tutti clamoroso", sottolinea l'ex direttore del Corriere della Sera, citando le incongruenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) "Hanno vinto i no vax. Se in autunno ilritornache siamo"., ospite in studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nasconde a fatica con l'ironia una grandissima amarezza per l'andamento dei contagi. "Il ministro Speranza sarebbe rimasto un po' rigido sull'allentamento delle misure. Il governo forse non ha più la forza di imporre nulla?", domanda la Gruber, bloccata ancora a casa, positiva da 17 giorni al Coronavirus. Forse il premier Mario Draghi "si è accorto che la campagna no vax ha sfondato nell'opinione pubblica, diciamo cosi, anche coloro che si professano vaccinisti nei comportamenti, negli atteggiamenti... C'è stato un tana libera tutti clamoroso", sottolinea l'exttore del Corriere della Sera, citando le incongruenze ...

