Von der Leyen: "Gli ucraini pronti a morire per il sogno europeo". Il video (Di venerdì 17 giugno 2022) Von der Leyen: "Gli ucraini pronti a morire per il sogno europeo" Bruxelles, 17 giu. (askanews) – La Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo di attribuire all'Ucraina e alla Moldavia lo status di paesi candidati all'adesione all'Unione, e di riconoscere che meritano la "prospettiva europea". Lo ha annunciato a Bruxelles la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: "E tutti sappiamo che gli ucraini sono pronti a morire per la prospettiva europea. Vogliamo che vivano con noi il sogno europeo", ha affermato Von der Leyen. In merito alla Moldavia, ex Repubblica sovietica stretta tra Romania e Ucraina, Von der ...

