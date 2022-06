Volley, Nations League femminile 2022. Le azzurre non si vogliono fermare con la Germania di Heynen (Di venerdì 17 giugno 2022) Cinque partite disputate, due vinte e tre perse. La Germania di Vital Heynen insegue ancora quel salto di qualità e quella continuità di rendimento che le permetterebbero di essere prima di tutto protagonista alla Final Eight di VNL e poi di tornare protagonista a livello assoluto. Il successo al debutto della seconda settimana di gare contro l’Olanda ha rivitalizzato un ambiente piuttosto cupo dopo le tre sconfitte del primo slot di partite che vorrebbe spiccare il volo verso un futuro più roseo rispetto alle ultime stagioni. Si è puntato molto sul tecnico, che sulla panchina della Polonia maschile ha vinto due Mondiali e che in Italia a Perugia non è riuscito ad imporsi. In campo le tedesche presentano la giovane Corina Glaab che ha giocato un ottimo match contro le olandesi e che è in forza dall’anno scorso all’Erfurt. L’opposta è una conoscenza dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Cinque partite disputate, due vinte e tre perse. Ladi Vitalinsegue ancora quel salto di qualità e quella continuità di rendimento che le permetterebbero di essere prima di tutto protagonista alla Final Eight di VNL e poi di tornare protagonista a livello assoluto. Il successo al debutto della seconda settimana di gare contro l’Olanda ha rivitalizzato un ambiente piuttosto cupo dopo le tre sconfitte del primo slot di partite che vorrebbe spiccare il volo verso un futuro più roseo rispetto alle ultime stagioni. Si è puntato molto sul tecnico, che sulla panchina della Polonia maschile ha vinto due Mondiali e che in Italia a Perugia non è riuscito ad imporsi. In campo le tedesche presentano la giovane Corina Glaab che ha giocato un ottimo match contro le olandesi e che è in forza dall’anno scorso all’Erfurt. L’opposta è una conoscenza dei ...

