Volley, Nations League femminile 2022: Brasile e Stati Uniti battono Olanda e Polonia (Di venerdì 17 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per il Brasile nella Volley Nations League femminile 2022. La formazione verdeoro si è imposta in tre set (25-16 25-15 25-23) contro l’Olanda, raggiungendo la terza posizione in classifica a quota 15 punti. Gara dominata dalle brasiliane, che chiudono primo e secondo set rispettivamente con nove e dieci punti di vantaggio, concedendo qualcosa in più solo in un combattuto ultimo parziale. Orange ancora a secco di vittorie e con soli due punti in classifica. Tutto facile anche per gli Stati Uniti, che conquistano il secondo successo consecutivo battendo in tre set la Polonia (25-12 25-21 25-16). Primo set senza storia e vinto dagli USA con ben tredici punti di vantaggio; inizio di secondo ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per ilnella. La formazione verdeoro si è imposta in tre set (25-16 25-15 25-23) contro l’, raggiungendo la terza posizione in classifica a quota 15 punti. Gara dominata dalle brasiliane, che chiudono primo e secondo set rispettivamente con nove e dieci punti di vantaggio, concedendo qualcosa in più solo in un combattuto ultimo parziale. Orange ancora a secco di vittorie e con soli due punti in classifica. Tutto facile anche per gli, che conquistano il secondo successo consecutivo battendo in tre set la(25-12 25-21 25-16). Primo set senza storia e vinto dagli USA con ben tredici punti di vantaggio; inizio di secondo ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley #VNL : #Brasile e #StatiUniti battono #Olanda e #Polonia - SportingTargetG : Gara 2 Week 2 Volley Nations League Woman 2022: Italia 3-2 Repubblica Dominicana (25-23; 20-25; 25-19; 16-25; 15-1… - infoitsport : Volley femminile, Paola Egonu entra nel finale e salva l'Italia al tie-break con la Repubblica Dominicana in Nation… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 3-2 Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre spente ma si salvano. 17 punti… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 1-1 Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo set 12-8 -… -