Volley | Nations League femminile 2022 | Brasile e Stati Uniti battono Olanda e Polonia | bene la Cina

(Di venerdì 17 giugno 2022) Seconda vittoria consecutiva per ilnella. La formazione verdeoro si è imposta in tre set (25-16 25-15 25-23) contro l’, raggiungendo la terza posizione in classifica a quota 15 punti. Gara dominata dalle brasiliane, che chiudono primo e secondo set rispettivamente con nove e dieci punti di vantaggio, concedendo qualcosa in più solo in un combattuto ultimo parziale. Orange ancora a secco di vittorie e con soli due punti in classifica. Tutto facile anche per gli, che conquistano il secondo successo consecutivo battendo in tre set la(25-12 25-21 25-16). Primo set senza storia e vinto dagli USA con ben tredici punti di vantaggio; inizio di secondo ...

Tutto pronto per Italia - Germania , sfida valevole per la Week 2 dellaLeague (VNL) femminile 2022 . Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo nemmeno 24 ore dalla sfida contro la Repubblica Dominicana, tornano in campo per conquistare altri punti importanti. La ...'Era importante portare a casa il risultato, visto che al momento ci manca ancora il ritmo gara. Domani torniamo a giocare e questo forse è un bene anche se c'è tanto da fare nei prossimi giorni per ...Non importa chi sia l’avversario ma come approcceremo alla partita perché adesso diventa fondamentale saper gestire energie mentali e fisiche” Volley Nations League femminile 2022, Mazzanti: “Abbiamo ...“Le dominicane hanno fatto bene a muro ed in difesa, e sono state molto brave nelle scelte offensive. Volley Nations League femminile 2022, Guerra: “Ci manca ancora il ritmo gara”. by Sofia Cioli. Ana ...