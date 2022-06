Volley Italia Germania, Mazzanti: “Oggi le cose hanno funzionato meglio, vittoria fondamentale per noi” (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo la convincente vittoria contro la Germania per tre set a zero, in Volley Nations League, il CT della nazionale femminile di Volley, Davide Mazzanti, ha commentato così il successo: “Oggi le cose hanno funzionato meglio approcciando bene al match. le gambe hanno girato meglio e il gioco è stato di un altro livello. Ieri è stata una vittoria faticosa mentre Oggi è stata piuttosto divertente contro una Germania che gioca bene a pallavolo mettendoci in difficoltà in alcuni frangenti. Abbiamo faticato in avvio di ciascun set ma allo stesso tempo siamo stati bravi ad aprire il gas nei momenti giusti. Loro giocano in maniera veloce ed ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo la convincentecontro laper tre set a zero, inNations League, il CT della nazionale femminile di, Davide, ha commentato così il successo: “leapprocciando bene al match. le gambegiratoe il gioco è stato di un altro livello. Ieri è stata unafaticosa mentreè stata piuttosto divertente contro unache gioca bene a pallavolo mettendoci in difficoltà in alcuni frangenti. Abbiamo faticato in avvio di ciascun set ma allo stesso tempo siamo stati bravi ad aprire il gas nei momenti giusti. Loro giocano in maniera veloce ed ...

