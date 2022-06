Volley, Italia-Germania in tv oggi: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Germania, sfida valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo nemmeno 24 ore dalla sfida contro la Repubblica Dominicana, tornano in campo per conquistare altri punti importanti. La formazione teutonica, reduce dalla vittoria contro l’Olanda, non parte però battuta e darà del filo da torcere all’Italia. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 Italiane di venerdì 17 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la Week 2 dellaNations League (VNL). Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo nemmeno 24 ore dalla sfida contro la Repubblica Dominicana, tornano in campo per conquistare altri punti importanti. La formazione teutonica, reduce dalla vittoria contro l’Olanda, non parte però battuta e darà del filo da torcere all’. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00ne di venerdì 17 giugno a Brasilia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA VNL, IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ...

