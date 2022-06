Volley, Italia-Germania 3-0. Malinov: “Continua la crescita, intensa da trovare”. Degradi: “Domani un grande Brasile” (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 a Brasilia e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte in maniera autorevole contro la compagine teutonica, dominando il primo set e poi rendendosi protagoniste di due belle remonte nel secondo e nel terzo parziale. La regista Ofelia Malinov e la schiacciatrice Alice Degradi si sono rese protagoniste di due ottime prove, analizzandole successivamente attraverso i canali federali. OFELIA Malinov: “Volevamo riscattarci dopo la partita con la Repubblica Dominicana, non avevamo espresso il nostro potenziale mentre oggi abbiamo giocato con attenzione e precisione. Ne è scaturita una partita divertente e questo ci consente di Continuare nel cammino di ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ha sconfitto laper 3-0 a Brasilia e ha infilato la terza vittoria consecutiva nella Nations League 2022 difemminile. Le azzurre si sono imposte in maniera autorevole contro la compagine teutonica, dominando il primo set e poi rendendosi protagoniste di due belle remonte nel secondo e nel terzo parziale. La regista Ofeliae la schiacciatrice Alicesi sono rese protagoniste di due ottime prove, analizzandole successivamente attraverso i canali federali. OFELIA: “Volevamo riscattarci dopo la partita con la Repubblica Dominicana, non avevamo espresso il nostro potenziale mentre oggi abbiamo giocato con attenzione e precisione. Ne è scaturita una partita divertente e questo ci consente dire nel cammino di ...

Pubblicità

infoitsport : Volley Italia Germania, Mazzanti: 'Oggi le cose hanno funzionato meglio, vittoria fondamentale per noi' - zazoomblog : Volley Italia Germania Mazzanti: “Oggi le cose hanno funzionato meglio vittoria fondamentale per noi” - #Volley… - zazoomblog : Volley Italia-Germania 3-0. Davide Mazzanti: “Vittoria divertente e fondamentale. Domani bolgia col Brasile” -… - zazoomblog : Volley femminile l’Italia surclassa la Germania in Nations League: Egonu trascinante terza vittoria di fila -… - sportface2016 : Volley Italia-Germania, #Mazzanti: “Oggi le cose hanno funzionato meglio, vittoria fondamentale per noi” -