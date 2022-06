Volley, Italia-Germania 3-0. Davide Mazzanti: “Vittoria divertente e fondamentale. Domani bolgia col Brasile” (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 (25-19; 25-22; 27-25) nella Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte a Brasilia, infilando la terza Vittoria consecutiva in questa seconda settimana di gioco in terra brasiliana dopo le affermazioni contro Serbia e Repubblica Dominicana. La nostra Nazionale ha dominato il primo set contro le teutoniche, ma poi nel secondo e nel terzo parziale è sempre stata chiamata a rimontare (prima da 12-15, poi da 15-19). Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Oggi le cose hanno funzionato meglio approcciando bene il match, le gambe hanno girato meglio e il gioco è stato di un altro livello. Ieri è stata una Vittoria faticosa mentre oggi è stata piuttosto ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) L’ha sconfitto laper 3-0 (25-19; 25-22; 27-25) nella Nations League 2022 difemminile. Le azzurre si sono imposte a Brasilia, infilando la terzaconsecutiva in questa seconda settimana di gioco in terra brasiliana dopo le affermazioni contro Serbia e Repubblica Dominicana. La nostra Nazionale ha dominato il primo set contro le teutoniche, ma poi nel secondo e nel terzo parziale è sempre stata chiamata a rimontare (prima da 12-15, poi da 15-19). Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Oggi le cose hanno funzionato meglio approcciando bene il match, le gambe hanno girato meglio e il gioco è stato di un altro livello. Ieri è stata unafaticosa mentre oggi è stata piuttosto ...

