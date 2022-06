Volley femminile, Paola Egonu entra nel finale e salva l’Italia al tie-break con la Repubblica Dominicana in Nations League (Di venerdì 17 giugno 2022) Una Italia troppo brutta per essere vera si salva al tie break battendo 3-2 la Repubblica Dominicana che ha sfiorato il colpaccio con le vice-campionesse del mondo. Match in altalena per entrambe le squadre ma preoccupano i black out della squadra di Mazzanti che già aveva rischiato di pagare dazio con la Serbia e che anche oggi è salita più volte sull’altalena giocando discretamente nel primo, nel terzo set e nel quinto set ma essendo surclassata nel secondo e nel quarto, dominata dalla Repubblica Dominicana che ha giocato una partita onestissima e che ci aspettiamo di vedere sugli stessi livelli contro le rivali dell’Italia nella corsa alle posizioni di rincalzo per la qualificazione alla Final Eight della VNL. Dall’altra parte c’era una squadra ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Una Italia troppo brutta per essere vera sial tiebattendo 3-2 lache ha sfiorato il colpaccio con le vice-campionesse del mondo. Match in altalena permbe le squadre ma preoccupano i black out della squadra di Mazzanti che già aveva rischiato di pagare dazio con la Serbia e che anche oggi è salita più volte sull’altalena giocando discretamente nel primo, nel terzo set e nel quinto set ma essendo surclassata nel secondo e nel quarto, dominata dallache ha giocato una partita onestissima e che ci aspettiamo di vedere sugli stessi livelli contro le rivali delnella corsa alle posizioni di rincalzo per la qualificazione alla Final Eight della VNL. Dall’altra parte c’era una squadra ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 3-2 Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre spente ma si salvano. 17 punti… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 1-1 Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre in fuga nel terzo set 12-8 -… - zazoomblog : LIVE Italia-Rep. Dominicana 3-2 Nations League volley femminile in DIRETTA: una spenta Italia si impone al tie brea… - zazoomblog : Volley Nations League femminile 2022. Una brutta Italia si salva al tie break contro la Repubblica Dominicana -… - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 1-1 (25-23 20-25 0-0): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Repubbli… -