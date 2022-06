Volley femminile, l’Italia surclassa la Germania in Nations League: Egonu trascinante, terza vittoria di fila (Di venerdì 17 giugno 2022) l’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 (25-19; 25-22; 27-25) nella Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte a Brasilia, infilando la terza vittoria consecutiva in questa seconda settimana di gioco in terra brasiliana dopo le affermazioni contro Serbia e Repubblica Dominicana. La nostra Nazionale ha dominato il primo set contro le teutoniche, ma poi nel secondo e nel terzo parziale è sempre stata chiamata a rimontare (prima da 12-15, poi da 15-19). l’Italia sale provvisoriamente al quinto posto in classifica generale (5 vittorie, 14 punti), continuando a inseguire concretamente la qualificazione alla Final Eight. Le Campionesse d’Europa torneranno in campo domani (ore 20.00) per ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)ha sconfitto laper 3-0 (25-19; 25-22; 27-25) nella2022 di. Le azzurre si sono imposte a Brasilia, inndo laconsecutiva in questa seconda settimana di gioco in terra brasiliana dopo le affermazioni contro Serbia e Repubblica Dominicana. La nostra Nazionale ha dominato il primo set contro le teutoniche, ma poi nel secondo e nel terzo parziale è sempre stata chiamata a rimontare (prima da 12-15, poi da 15-19).sale provvisoriamente al quinto posto in classifica generale (5 vittorie, 14 punti), continuando a inseguire concretamente la qualificazione alla Final Eight. Le Campionesse d’Europa torneranno in campo domani (ore 20.00) per ...

