Volley femminile, Anastasia Guerra: "Stiamo cercando ancora l'amalgama. Ora testa alla Germania"

Quarta vittoria in Nations League per la nazionale femminile di Volley. L'Italia ha superato a Brasilia la Repubblica Dominicana in un match tirato e che le azzurre hanno fatto loro solo al quinto set. Un successo che permette all'Italia di tenere vivo l'obiettivo Final Eight, ma già da questa sera contro la Germania servirà certamente un diverso approccio alla partita. Tra le protagoniste dell'incontro c'è stata sicuramente Anastasia Guerra, miglior marcatrice della partita con i suoi diciotto punti. Queste le sue parole: "Era importante portare a casa il risultato, visto che al momento ci manca il ritmo gara e l'amalgama. Domani torniamo a giocare e questo forse è un bene anche se c'è tanto da fare nei prossimi giorni per migliorare il nostro ..."

