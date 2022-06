Vodafone, 3 smartphone lowcost per passare al 5G (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli operatori stanno lentamente abbandonando la rete 3G per sviluppare 4G e 5G e Vodafone vi permette di fare questo salto di qualità con meno 5 euro Cambiare telefono perchè rischia di diventare obsoleto anche se non è vecchio è una scocciatura ma con queste tre offerte Vodafone potete risparmiare un bel po’. L’operatore rosso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 17 giugno 2022) Gli operatori stanno lentamente abbandonando la rete 3G per sviluppare 4G e 5G evi permette di fare questo salto di qualità con meno 5 euro Cambiare telefono perchè rischia di diventare obsoleto anche se non è vecchio è una scocciatura ma con queste tre offertepotete risparmiare un bel po’. L’operatore rosso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

EnricoFranchi15 : a casa mia a Scandiano (RE) per il telefono fisso e la connessione internet di computer e tablet utilizzo Vodafone… - Exceals_UK : #SuperHotDeal - Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB 4GB 5000mAh Smartphone - £104 Via App Delivered @ Xiaomi UK… - hotukdeals : #SuperHotDeal - Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB 4GB 5000mAh Smartphone - £104 Via App Delivered @ Xiaomi UK… - Damar47 : @ugualeuguale 25 euro al mese fisso + fibra + smartphone (tutto incluso). Vodafone. - AlmeDragan : @ugualeuguale Io pago 35€ al mese...chiamate illimitate, 200gb dallo smartphone, poi nelle 35 c'è anche la linea di casa Ah Vodafone -