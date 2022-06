VITALIZI ABRUZZO | EX CONSIGLIERE REGIONALE MINACCIA CONTENZIOSO | CHIESTO ADEGUAMENTO DI 20 - 30 EURO

Pubblicità

VITALIZI: EX CONSIGLIERE REGIONALE MINACCIA CONTENZIOSO, CHIESTO ADEGUAMENTO ASSEGNO DI 30 EURO

...quanto sopra si chiede a codesto Servizio che in autotutela voglia revocare la Determina Dirigenziale AA/RFS/241 del 14/06/2022 "Rideterminazione assegniex Consiglieri della Regione...L'AQUILA - I veri costi della politica Non sono io il buffet al parlamento a prezzi stracciati, ma piuttosto le mancate scelte strategiche, ... presidente diSviluppo, società in ... VITALIZI: EX CONSIGLIERE REGIONALE MINACCIA CONTENZIOSO, CHIESTO ADEGUAMENTO ASSEGNO DI 30 EURO | Ultime notizie di cronaca Abruzzo L’AQUILA – La crisi economica e l’inflazione si fanno sentire e ci sono oramai milioni di famiglie italiane alla canna del gas o quasi. Tanto è grave la situazione che anche l’ex consigliere regionale ...