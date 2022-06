“Vita sessuale fantastica | adesso vogliamo un bambino” | ecco la storia di Quran e Cheryl | star di TikTok e OnlyFans

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Lui si chiamaMcCain, 24 anni, leiMcGregor e di anni ne ha 61.sono pronti a diventare genitori: “L’adozione o la maternità surrogata sono le opzioni che stiamo prendendo in considerazione”, hanno spiegato. Se lavi ricorda quella di Giuseppe (19 anni) e Milina (76 anni), sappiate che questa volta la realtà è un’altra. Facciamo un passo indietro. Siamo in Georgia, negli States. Qui, come riportato dal Sun,si sono conosciuti in un ristorante gestito dal figlio di lei, Chris. La donna, infatti, ha già 7 figli e 17 nipoti: “Io avevo 15 anni. Ci siamo sposati a settembre 2021 ed è da qualche mese che siamo pronti per mettere su famiglia”, ha dettospiegando che l’amore è sbocciato solo nel 2020. Dopo essere diventati ...