Violenze in carcere, il garante Ciambriello: "Attenti al rischio prescrizione" (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – "Non sono dispiaciuto per il venir meno dell'esigenze cautelari per alcuni indagati. Va bene che affrontino il processo da liberi, l'importante è che non si corra il rischio della prescrizione". Lo dichiara, in una nota, il garante campano delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, che spiega "non vi è più pericolosità sociale e non c'è il rischio di inquinamento probatorio: sono questi i motivi per cui il Tribunale del Riesame ha revocato le misure cautelari per alcuni agenti indagati per i noti fatti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere". "A quasi un anno dalla emissione dell'ordinanza – dice ancora il garante – che sottopone gli imputati all'obbligo di dimora, appare normale che ...

