Villaggi in Sardegna: si amplia l’offerta di Veratour (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Cagliari, 17 Giugno 2022. La Sardegna rimane anche nel 2022 la meta più gettonata per le vacanze estive, non solo da parte degli italiani ma anche degli stranieri, che continuano ad apprezzare le meraviglie di questa straordinaria isola. Quest’anno però ci sono delle importanti novità per quanto riguarda l’offerta di Villaggi Sardegna firmati Veratour: alle 5 strutture già esistenti, infatti, nella stagione 2022 se ne sono aggiunte altre 2 e meritano proprio di essere scoperte. Estate 2022: i nuovi Villaggi Veratour in Sardegna I 2 nuovi Villaggi Veratour inaugurati in Sardegna di recente si aggiungono all’offerta del tour operator, che adesso vanta ben 7 strutture ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Cagliari, 17 Giugno 2022. Larimane anche nel 2022 la meta più gettonata per le vacanze estive, non solo da parte degli italiani ma anche degli stranieri, che continuano ad apprezzare le meraviglie di questa straordinaria isola. Quest’anno però ci sono delle importanti novità per quanto riguardadifirmati: alle 5 strutture già esistenti, infatti, nella stagione 2022 se ne sono aggiunte altre 2 e meritano proprio di essere scoperte. Estate 2022: i nuoviinI 2 nuoviinaugurati indi recente si aggiungono aldel tour operator, che adesso vanta ben 7 strutture ...

Pubblicità

LocalPage3 : Villaggi in Sardegna: si amplia l’offerta di Veratour - ImpronteNMondo : Con gli amici di @travelbloggerit oggi andiamo in #Sardegna a scoprire la Penisola del Sinis. Zona di mare incante… - UnioneSarda : #Sardegna - Quelle croniste autodidatte partite dai villaggi alla conquista del mondo. Tre minuti con Maria Frances… - GiorgioCotto : @LucaGhislo @FabrizioRio1 Sud Sardegna, fine giugno, villaggi in over Booking -