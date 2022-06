VIDEO | CASO ANGUISSA: C’È MOURINHO DI MEZZO! (Di venerdì 17 giugno 2022) In queste ore in casa Napoli si sta discutendo del “CASO ANGUISSA“. La notizia lanciata in queste ore dal Corriere dello Sport, riporta di un rapporto incrinato tra il centrocampista riscattato dal Fulham e la società partenopea. Il motivo sarebbe un bonus promesso e non corrisposto al giocatore. Ma non solo, pare che anche altri club si siano interessati ad ANGUISSA. In particolare – riferisce il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli – la Roma avrebbe messo gli occhi sul camerunese. Ecco quanto evidenziato: “C’è stata una telefonata in prima persona di José MOURINHO ad ANGUISSA per portarlo alla Roma. Questa telefonata ha parecchio infastidito il Napoli che non ha gradito questa intromissione per un suo giocatore“. Insomma il Napoli non avrebbe affatto gradito il modus operandi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 giugno 2022) In queste ore in casa Napoli si sta discutendo del ““. La notizia lanciata in queste ore dal Corriere dello Sport, riporta di un rapporto incrinato tra il centrocampista riscattato dal Fulham e la società partenopea. Il motivo sarebbe un bonus promesso e non corrisposto al giocatore. Ma non solo, pare che anche altri club si siano interessati ad. In particolare – riferisce il giornalista Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli – la Roma avrebbe messo gli occhi sul camerunese. Ecco quanto evidenziato: “C’è stata una telefonata in prima persona di Joséadper portarlo alla Roma. Questa telefonata ha parecchio infastidito il Napoli che non ha gradito questa intromissione per un suo giocatore“. Insomma il Napoli non avrebbe affatto gradito il modus operandi ...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Il fatto che non si sia raggiunto il quorum non vuol dire che non abbiamo un problema giustizia: l’anno prossimo ri… - reportrai3 : Sono passati quasi 8 anni ma le indagini su Expo sono un tema di cui nessuno parla volentieri nella Procura di Mila… - Eurosport_IT : Questo ragazzo ha un tatuaggio dedicato a Federer e per caso lo ha incontrato nel suo stesso ristorante ?? Questo b… - fritatalover : RT @DegliGiulietta: @ProfBalernero @ayurbea @HarinezumiB @Flayana_ la meraviglia e perfezione del caso. stavo facendo la frittata con le ci… - ANaturesio63bis : RT @Presa_Diretta: Il governo inglese ha deciso sul caso #Wikileaks: #Assange sarà estradato negli Usa. Rischia una condanna a 175 anni di… -