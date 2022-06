VIDEO Berardi e Francesca Fantuzzi si sono sposati | le immagini delle nozze

(Di venerdì 17 giugno 2022) L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale ha sposato la sua compagna in una Chiesa sul Lago di Garda e poi hanno festeggiato con parenti e amici. Tra di loro tanti giocatori come Benassi e Sensi e le loro famiglie

Pubblicità

sportli26181512 : Berardi e Francesca, nozze da sogno sul lago di Garda IL VIDEO: L'attaccante del Sassuolo ha sposato la compagna Fr… - infoitsport : Berardi e Francesca, nozze da sogno sul lago di Garda IL VIDEO - SkySport : Domenico #Berardi e Francesca #Fantuzzi, nozze da sogno sul lago di Garda. VIDEO - Juventus0112 : Zaniolo, Berardi, Emerson Palmieri rumors ?? - ___xDiego___ : RT @Swaffle_7: BERARDI? ZANIOLO? L A P R O S S I M A V O L T A -

... il matrimonio sul lago di Garda È un giorno decisamente speciale per Domenicoe Francesca ... A rendere noto il fatidico momento del 'sì' è il settimanale Chi che, attraverso unpubblicato ...Come ha spiegato una decina di anni fa Franco Bifo: "In Pazienza c'era l'innocenza e una ... Tag43 lo ricorda dandovi il buongiorno con unin cui Pazienza spiega cosa significa per lui il ...Dopo 10 anni di fidanzamento e un figlio nato nel 2020, Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi si sono detti sì: elegante e classico il look degli sposi ...Matrimonio da sogno per Domenico Berardi e la neo moglie Francesca. Ecco i dettagli delle nozze e alcuni famosi invitati ...