Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 18 | 45

Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 18.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA' SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI INCIDENTE RISOLTO MA SONO 5 I KM DI CODA TRA IL NODO CON L A24 Roma TERAMO E VALMONTONE CON RIPERCUSSIONE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE DI NAPOLI PIU AVANTI SEMPRE VERSO NAPOLI CODE IN SMALTIMENTO TRA LE USCITE CEPRANO E CASSINO PER LE OPERAZIONE DI RIPRISTINO DI DUE MEZZI PESANTI IN FIAMME QUI ATTIVO UN RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SULLA NETTUNENSE SIAMO NEI PRESSI DELLA LOCALITA CECCHINA CON CODE NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE FINO ALL USCITA ...

