Via obbligo mascherine per esami terza media e maturità: decreto legge in Gazzetta Ufficiale [PDF] (Di venerdì 17 giugno 2022) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge (n. 68 del 16 giugno) che contiene, tra le altre cose, la decisione di prorogare fino a settembre l'obbligo delle mascherine su treni e mezzi pubblici di trasporto (con esclusione dei voli), Rsa e strutture ospedaliere. L'articolo Via obbligo mascherine per esami terza media e maturità: decreto legge in Gazzetta Ufficiale PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022) Pubblicato sullail(n. 68 del 16 giugno) che contiene, tra le altre cose, la decisione di prorogare fino a settembre l'dellesu treni e mezzi pubblici di trasporto (con esclusione dei voli), Rsa e strutture ospedaliere. L'articolo ViaperinPDF .

