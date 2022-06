Verona | Tosi | ' rimane apertura a Sboarina ma chiediamo pari dignità'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Nonostante il niet pronunciato ieri da Federicoper un apparentamento con Flavioin vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco di, l'ex primo cittadino della città scaligera non considera tramontata ogni ipotesi di accordo. "Aspettiamo novità da lui -dice all'Adnkronos- noi l'l'abbiamo fatta e ribadita più volte". Ma è possibile arrivare ad un'intesa anche senza un apparentamento, visto che oggiparla della ricerca di una sintesi di programma? "Assolutamente no -risponde categoricamente- Non è accettabile essere trattati come deia, è indispensabile".

