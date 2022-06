Verona | La Russa | ' Tosi accetti accordo | sarò garante per progetto e squadra'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "L'importante è trovare unsule, aggiungo io, sulla", rispetto alla quale, "se ce ne fosse bisogno, sono pronto a fare da". Lo dice all'Adnkronos il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La, circa la possibilità di un'intesa o meno tra Federico Sboarina e Flavioper il ballottaggio per l'elezione del sindaco di. "L'apparentamento -spiega l'esponente di Fdi- tecnicamente non conviene, visto che finisce per avvantaggiare chi resta all'opposizione. Tanto è vero che negli ultimi venti anni se ne possono contare sulle dita di una mano, nel 90 per cento dei casi ci si limita ad un endorsement. Del resto la stessa Giorgia Meloni ha invitato Sboarina a salvaguardare l'unità del centrodestra, senza ...

A quasi 4 mesi dall'inizio dell'invasione, l'esercito di Putin "sarà presto a corto di uomini e di missili sofisticati", ha aggiunto Radakin. Le osservazioni del capo di Stato maggiore arrivano ...... ma non possiamo imporre nulla al sindaco" dice Ignazio La. Ma la reazione di Forza Italia, ...alla sconfitta che rischia di consegnare alla sinistra anche una città importante come". La '... FdI, La Russa a Verona per Maddalena Morgante - Daily Verona Network Lo dice all’Adnkronos il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, circa la possibilità di un’intesa o meno tra Federico Sboarina e Flavio Tosi per il ballottaggio per l’elezione del sindaco di ...Il sindaco uscente Sboarina (Fd’I) rifiuta l’apparentamento con Tosi, ex Carroccio passato agli azzurri. Il candidato di centrosinistra Tommasi approfitta delle divisioni. E ora i renziani sono pronti ...