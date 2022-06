Verona, centrodestra in frantumi Lega e Forza Italia contro la Meloni - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 17 giugno 2022) Federico Sboarina (a sinistra) ha rifiutato l'apparentamento con Flavio Tosi al ballottaggio per le amministrative a Verona. Il sindaco uscente. è in svantaggio di 7 punti (40% contro 33%) rispetto a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Federico Sboarina (a sinistra) ha rifiutato l'apparentamento con Flavio Tosi al ballottaggio per le amministrative a. Il sindaco uscente. è in svantaggio di 7 punti (40%33%) rispetto a ...

Pubblicità

cristia_urbano : RT @lucianoghelfi: #FdI nazionale ai dirigenti locali: per il #ballottaggio a #Verona, come nel resto d'Italia, adoperarsi per l'unità sost… - infoitinterno : La fatal Verona del centrodestra, spaccato al ballottaggio - nuova_venezia : La fatal Verona del centrodestra, spaccato al ballottaggio - messveneto : La fatal Verona del centrodestra, spaccato al ballottaggio: Sboarina (FdI) chiude all’intesa con Tosi (FI). Il caso… - CorriereAlpi : La fatal Verona del centrodestra, spaccato al ballottaggio -