Vergognarsi di una politica che ha creato disastri come Malagrotta

Al direttore - In una Rai immobile, come giustamente scrive il Foglio quando parla dell'ad Carlo Fuortes, una notizia interessante. Leggo dai giornali di giovedì che tre conduttori del Tg1, Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, sono stati rimossi dalla conduzione delle 20 e retrocessi alla guida dell'edizione delle 13.30. La ragione? Tutti e tre si sarebbero rifiutati di condurre, con una periodicità non drammatica, la nuova rassegna stampa del Tg1 alle 6.30. Posso dire? Ben fatto.Luca Carrisi L'irresoluzione, come diceva Giacomo Leopardi, è peggio della disperazione: ben fatto. Al direttore - Vivo a pochi chilometri da Malagrotta, a Roma, e ieri ho sentito per tutto il giorno una puzza particolare. Non solo quella dei rifiuti andati a fuoco, ma anche quella della politica irresponsabile che ...

