Venerdì Horror su Sky Atlantic e NOW con «Il Villaggio dei Dannati» e «The Baby»

Debuttano Venerdì 17 giugno su Sky e in streaming su NOW, su Sky Atlantic rispettivamente in prima e seconda serata, due inquietanti Horror sui misteri della genitorialità: IL Villaggio DEI Dannati, la nuova serie Sky Original rivisitazione moderna e oscura dell'omonimo classico di fantascienza di John Wyndham, e dalle 23.15 THE Baby.

- Think_movies : Sky e NOW: Venerdì 17 all'insegna dell'horror con "Il Villaggio dei Dannati" e "The Baby"

