Venerdì 17, in Italia è la giornata della sfortuna, origini e tradizioni

Venerdì 17 in Italia è da tutti percepito come una giornata sfortunata. Come mai? Ci sono delle leggende e tradizioni greco-latine legate al numero diciassette che si sono tramandate fino ad oggi. Ecco perché in Italia i più superstiziosi non amano il numero 17.

La sfortuna del Venerdì 17 dall'antica Grecia all'antica Roma

Per descrivere la paura irrazionale del numero 17 esiste persino una vera e propria definizione. Si chiama eptacaidecafobia, dal greco significa proprio paura del numero diciassette. In Italia tutti i Venerdì 17 sono percepiti dalle persone come una giornata funesta. Ci sono delle precise leggende e tradizioni popolari legate a questa superstizione che ...

Venerdì 17, ecco perché porta sfortuna in Italia