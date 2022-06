Valentino Rossi torna sul suo passato | “Nel 2015 Marquez si è comportato male Lorenzo il rivale con cui mi sono divertito di più”

(Di venerdì 17 giugno 2022) La leggenda delle due ruote, impegnato nel weekend al GT World Challenge Europe presso il circuito olandese di Zandvoort, ha rilasciato un’intervista ricca di spunti al quotidiano transalpino L’Equipe toccando argomenti oltremodo interessanti quali la rivalità con Marc. La prima riflessione è sul suo presente: “La mia vita è molto migliore di quella che immaginavo. Onestamente, temevo il ritiro. Ero triste quando ho preso la decisione, preoccupato durante le gare cheseguite. Temevo la fine, temevo il mio ultimo Gran Premio. Non avevo idea che sarebbe stata una festa. Ho davvero smesso nel miglior modo possibile”. Nonostante il passaggio alle auto l’amore per le moto resta inscalfibile: “La MotoGP è stata la mia vita, la mia missione. Correre con le auto è diverso. Nemmeno la percezione del ...

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello si confermano gli uomini da battere dopo la prima prova libera del round di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Sessione ...ha corso nel Motomondiale dal 1996 al 2021 mettendo in bacheca i suoi nove titoli nella prima metà della carriera dal 1997 al 2009, arco temporale che lo ha visto conquistare nove ... MotoGP, Yamaha-Valentino Rossi: "Le cose cambiano rapidamente" La nuova vita di Valentino Rossi. Il Dottore ha lasciato la MotoGP lo scorso 14 novembre, in occasione del Gran Premio di Valencia, ma non ha mai pensato di lasciare del tutto i motori: dall'inizio di ...Prima sessione di prove in Olanda che vede volare la AMG #89 di Boguslavskiy/Marciello, seguita dall'Audi di Saintéloc. La Mercedes #87 è terza e migliore dei Silver, il 'Dottore' sbaglia dopo appena ...